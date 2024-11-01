Steve Bannon pide investigar a Spencer Cox (Gobernador de Utah) tras el tiroteo contra Charlie Kirk [ENG]

Cox ha recibido elogios bipartidistas por su respuesta al asesinato, pero algunos conservadores más cercanos al movimiento MAGA, como Bannon, han sido más críticos. En un episodio de su pódcast War Room, el exestratega jefe de la Casa Blanca pidió investigar a Cox por las iniciativas estatales de salud mental. Ninguna agencia de seguridad ha sugerido que Cox haya cometido alguna irregularidad que justifique una investigación.