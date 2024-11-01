edición general
Stephen Miller culpa a la Patrulla Fronteriza (CBP) por no seguir el protocolo en el tiroteo de Minneapolis [ENG]

Miller emitió un comunicado en el que sugirió que los agentes implicados podrían no haber estado siguiendo el protocolo adecuado. «Estamos evaluando por qué el equipo de la CBP [Aduanas y Protección Fronteriza] podría no haber estado siguiendo ese protocolo», dijo. «La declaración inicial del DHS se basó en informes de la CBP sobre el terreno».

Milmariposas
Reacción lógica de un nazi cuando ya se le ha acabado la larga lista de mentiras... Echar la culpa a otros...

#TypicalNazi

Sandman
A ver si resulta al final que no era un "terrorista doméstico".

#3 Grahml
#1 Ya está admitiendo que se ha equivocado, pero de lo miserable que es este engendro, no va a dignarse a disculparse por llamar a la víctima asesino ni terrorista.

Repulsivo todo.

#2 Viene al caso {0x1f449}  media

#6 DenisseJoel
Menudo disparate. Parece que han decidido retroceder un poco antes de hacer algo aún más brutal.
Juegan con las vidas humanas sin ningún tipo de escrúpulo.

azathothruna
Ahora que diran los agentes ICE?
Lloraran porque el jefe ya no les da inmunidad para sus perradas?

Amperobonus
Menos crecerle el pelo y asumir responsabilidades, de todo :troll:


