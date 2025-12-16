Stephen King: Por qué abracé a Rob Reiner tras ver ‘Cuenta conmigo’

Creo que vi Cuenta conmigo en otoño de 1985. Por aquel entonces aún se llamaba “El cuerpo”, que era el título de mi novela corta, en la que se basaba la película de Rob. Creo que me la mostró en una habitación del hotel Beverly Hills, se quedó rondando hasta que la película empezó y luego salió de la habitación. Más tarde me dijo que no podía soportar ver mi reacción si no me hubiera gustado. Yo era un público de una sola persona, sentado en una silla de respaldo alto tomada prestada —o robada— de una de las salas de reuniones del hotel.