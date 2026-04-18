Stellantis prepara otra alianza para fabricar coches eléctricos chinos en Europa

Stellantis negocia una nueva alianza con el fabricante chino Dongfeng para producir coches eléctricos en fábricas europeas infrautilizadas. El acuerdo permitiría a Stellantis mejorar la rentabilidad de sus plantas y a Dongfeng esquivar los aranceles de la UE fabricando localmente. Directivos chinos ya han visitado instalaciones en Alemania e Italia. La operación seguiría el modelo del pacto con Leapmotor, que producirá en España. Ambas compañías ya colaboraron en el pasado y ahora buscan aprovechar el auge del coche eléctrico