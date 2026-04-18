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Stellantis prepara otra alianza para fabricar coches eléctricos chinos en Europa

Stellantis negocia una nueva alianza con el fabricante chino Dongfeng para producir coches eléctricos en fábricas europeas infrautilizadas. El acuerdo permitiría a Stellantis mejorar la rentabilidad de sus plantas y a Dongfeng esquivar los aranceles de la UE fabricando localmente. Directivos chinos ya han visitado instalaciones en Alemania e Italia. La operación seguiría el modelo del pacto con Leapmotor, que producirá en España. Ambas compañías ya colaboraron en el pasado y ahora buscan aprovechar el auge del coche eléctrico

| etiquetas: stellantis , donfeng , coche electrico , europa
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4 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
verdor #1 verdor
Si al final alguna europea se quedara con alguna empresa china
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Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
#1 Pues mira que yo creo que será al revés.
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verdor #4 verdor
#3 Eso ya está pasando. Pero con todas las chinas que hay..., alguna acabara pegandosela. Otra cosa es que dejen que una empresa extranjera la compre.
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#2 Tronchador.
Y les pondrá adblue y correa húmeda.
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menéame