edición general
6 meneos
9 clics
Stellantis fabricará coches de Leapmotor en Villaverde (Madrid) y un nuevo Opel eléctrico en Zaragoza para 2028

Stellantis fabricará coches de Leapmotor en Villaverde (Madrid) y un nuevo Opel eléctrico en Zaragoza para 2028

El grupo automovilístico Stellantis ha dado a conocer sus planes de expansión en España, que contemplan la producción de modelos de Leapmotor en su planta de Villaverde, Madrid, así como el lanzamiento de un nuevo SUV 100% eléctrico de la marca Opel en la planta de Figueruelas, Zaragoza, previsto para 2028. En la planta de Villaverde, se fabricarán diversos modelos de Leapmotor destinados tanto al mercado europeo como al global, cumpliendo con los estándares de made in Europe. La propiedad de la planta pasará a la filial española de Leapmotor, asegurando así la continuidad de las operaciones una vez finalizada la producción actual del Citröen C4 y sus variantes eléctricas.
Por otro lado, Opel, integrante de Stellantis, incluirá en su oferta un SUV eléctrico...

Relacionada: www.meneame.net/m/Motor/stellantis-senala-planta-villaverde-madrid-jun

| etiquetas: stellantis , opel , figueruelas , leapmotor , propiedad , villaverde
6 0 0 K 121 Motor
6 comentarios
6 0 0 K 121 Motor
#2 tropezon *
Interesante porque Villaverde se quedaba vacía de modelos al enviar su producción del c4 a Marruecos.

Hasta es posible que salgan ganando, porque hablan del urbano t03 como candidato a fabricarse allí, y actualmente es el mejor urbano relación calidad precio. Eso si, feo de cojones.

Si lo mejoran en la nueva versión puede ser un superventas que afiance la fábrica por años
2 K 57
#6 calaverax
#2 yo tengo uno, será feo, pero por el precio va genial. Solo le mejoraría el sistema de "infotainment", con gusto pagaba un extra por tener Android auto... o pueden quitarle el techo solar.
0 K 9
Dramaba #1 Dramaba
Es una amenaza?!? :troll:
0 K 11
#3 abogado_del_diablo
Hay quien está con la mosca detrás de la oreja por el cambio de propiedad de la fábrica y lo que pasará con las condiciones laborales de los empleados.
Que si los chinos eligen España no es solo por tener fábricas disponibles (y ahorrarse una inversión en un momento de poca liquidez) e infraestructuras decentes; también buscan fabricar en Europa para saltarse los aranceles pero con salarios ajustados que no les ofrecen en el norte. Y con el coste de la vida en Madrid, no sé si será un regalo envenenado.
0 K 7
Gry #4 Gry
#3 No cambia la propiedad de la fábrica. Stellantis es el mayor accionista de Leap Motor.
0 K 20
Veelicus #5 Veelicus
#3 Todavia no nos damos cuenta que los salarios en China estan creciendo rapidamente y que somos los europeos los que nos estamos quedando atras, seguro que ya hay sectores donde el mismo trabajo se paga mejor en China que en España.
0 K 14

menéame