Stellantis fabricará coches de Leapmotor en Villaverde (Madrid) y un nuevo Opel eléctrico en Zaragoza para 2028

El grupo automovilístico Stellantis ha dado a conocer sus planes de expansión en España, que contemplan la producción de modelos de Leapmotor en su planta de Villaverde, Madrid, así como el lanzamiento de un nuevo SUV 100% eléctrico de la marca Opel en la planta de Figueruelas, Zaragoza, previsto para 2028. En la planta de Villaverde, se fabricarán diversos modelos de Leapmotor destinados tanto al mercado europeo como al global, cumpliendo con los estándares de made in Europe. La propiedad de la planta pasará a la filial española de Leapmotor, asegurando así la continuidad de las operaciones una vez finalizada la producción actual del Citröen C4 y sus variantes eléctricas.
Por otro lado, Opel, integrante de Stellantis, incluirá en su oferta un SUV eléctrico...
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Hasta es posible que salgan ganando, porque hablan del urbano t03 como candidato a fabricarse allí, y actualmente es el mejor urbano relación calidad precio. Eso si, feo de cojones.
Si lo mejoran en la nueva versión puede ser un superventas que afiance la fábrica por años
Que si los chinos eligen España no es solo por tener fábricas disponibles (y ahorrarse una inversión en un momento de poca liquidez) e infraestructuras decentes; también buscan fabricar en Europa para saltarse los aranceles pero con salarios ajustados que no les ofrecen en el norte. Y con el coste de la vida en Madrid, no sé si será un regalo envenenado.