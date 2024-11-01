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Una startup sevillana lanza una app para "heredar" aparcamiento a tiempo real
Una plataforma conecta en tiempo real a conductores y permite organizar el relevo de la plaza con horas de antelación mediante un sistema colaborativo
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:
aparcamiento
,
app
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#2
MacMagic
Espero que les multen hasta el infinito.
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#6
NO86
#2
Ozú mi arma! Yo tb
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#11
EISev
#2
y a los gorrillas (Vo Vi s) de voluntario vigilante
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#1
cenutrios_unidos
*
Gorrilla plus
PD: ¿Sabe esta gente que está prohibido reservar plazas en estacionamientos públicos?
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#3
ER.C
*
#1
Estoy de acuerdo contigo pero es cierto que el estrés de no saber si habrá aparcamiento es horroroso.
Aún así, el problema es que en zonas muy concurridas son capaces de pedir 25€ e ir gente a aparcar su coche cada día para cobrar. Se puede liar.
En fallas fui a Valencia y al aparcar por la playa todavía se ven gorrillas y da bastante rabia. Dinero o destrozo en el coche.
Gorrilla Plus suscripción mensual.
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#4
cenutrios_unidos
#3
A ver, yo cuando bajo en Madrid me voy a zonas periféricas. Aparco y luego voy en transporte público. Tampoco es para tanto.
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#10
EISev
#4
intenta ir al Ramón y Cajal a consulta o a una urgencia...
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#5
NO86
#3
Yo ese estrés me lo ahorro aparcando a tomar por culo y moviéndome en patines o pateando.
Y el que no quiera usar sus músculos puede llevar un patinete eléctrico en el maletero.
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#7
ombresaco
#1
el CEO es abogado, y la noticia dice explícitamente
Uno de los aspectos más sensibles del proyecto es su sistema de recompensas, diseñado con medida para simplemente hacer ese intercambio de información sobre la vía pública. La plataforma permite un incentivo económico, pero el fundador es tajante: no se cobra por la plaza, se cobra por el intercambio de información. "Lo único que hacemos es poner a usuarios en común a hablar sobre las plazas; es una aportación voluntaria por ofrecer la información y no te garantiza el sitio porque, lógicamente, es la vía pública: no es una reserva oficial", aclara Carlos Félix.
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#9
cenutrios_unidos
#7
Vamos que se mueve entre las sombras. Cuando se zurre alguno por la "reserva" que no existe este se pondrá de perfil y tirando.
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#13
SerVicius
#7
Yo no cobro la cocaina señor juez, yo la regalo, yo solo cobro por la bolsa, es la ley y hago factura.
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#15
Benzo
#13
o el clásico vendo boli bic (incluye entrada de regalo)
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#16
hakcer_dislexico
#13
Peor, yo solo pongo en contacto a clientes con prostitutas, no es delito!
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#8
ombresaco
#1
el CEO es abogado y la noticia dice explícitamente
Uno de los aspectos más sensibles del proyecto es su sistema de recompensas, diseñado con medida para simplemente hacer ese intercambio de información sobre la vía pública. La plataforma permite un incentivo económico, pero el fundador es tajante: no se cobra por la plaza, se cobra por el intercambio de información. "Lo único que hacemos es poner a usuarios en común a hablar sobre las plazas; es una aportación voluntaria por ofrecer la información y no te garantiza el sitio porque, lógicamente, es la vía pública: no es una reserva oficial", aclara Carlos Félix.
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#14
Supercinexin
#8
pero el fundador es tajante: no se cobra por la plaza, se cobra por el intercambio de información. "Lo único que hacemos es poner a usuarios en común a hablar sobre las plazas; es una aportación voluntaria por ofrecer la información y no te garantiza el sitio porque, lógicamente, es la vía pública: no es una reserva oficial",
¿Éste abogado es de verdad, o es como el que tengo aquí colgado?
@PasaPollo
por favor di algo que mira lo que dice éste notas... ¿Es así de sencillo, de verdad? Porque a mí como ciudadano de a pie sin estudios de Derecho me suena a que con este tipo de gilipolleces argumentativas me podría follar medio código penal.
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#12
Joe_Dalton
No sé cómo estará aquella zona pero el costearte una plaza de parking y así te garantizas que aparcas si o si?
Quizá te piden 150€/mes por una (que no lo sé).
Vamos yo al centro de Madrid por trabajo, voy en moto si quiero aparcar en la puerta o pago al parking más cercano, o como dicen otros si voy por ocio, dejo el coche en las afueras metro o cercanía y transporte público.
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PD: ¿Sabe esta gente que está prohibido reservar plazas en estacionamientos públicos?
Aún así, el problema es que en zonas muy concurridas son capaces de pedir 25€ e ir gente a aparcar su coche cada día para cobrar. Se puede liar.
En fallas fui a Valencia y al aparcar por la playa todavía se ven gorrillas y da bastante rabia. Dinero o destrozo en el coche.
Gorrilla Plus suscripción mensual.
Y el que no quiera usar sus músculos puede llevar un patinete eléctrico en el maletero.
Uno de los aspectos más sensibles del proyecto es su sistema de recompensas, diseñado con medida para simplemente hacer ese intercambio de información sobre la vía pública. La plataforma permite un incentivo económico, pero el fundador es tajante: no se cobra por la plaza, se cobra por el intercambio de información. "Lo único que hacemos es poner a usuarios en común a hablar sobre las plazas; es una aportación voluntaria por ofrecer la información y no te garantiza el sitio porque, lógicamente, es la vía pública: no es una reserva oficial", aclara Carlos Félix.
Uno de los aspectos más sensibles del proyecto es su sistema de recompensas, diseñado con medida para simplemente hacer ese intercambio de información sobre la vía pública. La plataforma permite un incentivo económico, pero el fundador es tajante: no se cobra por la plaza, se cobra por el intercambio de información. "Lo único que hacemos es poner a usuarios en común a hablar sobre las plazas; es una aportación voluntaria por ofrecer la información y no te garantiza el sitio porque, lógicamente, es la vía pública: no es una reserva oficial", aclara Carlos Félix.
¿Éste abogado es de verdad, o es como el que tengo aquí colgado? @PasaPollo por favor di algo que mira lo que dice éste notas... ¿Es así de sencillo, de verdad? Porque a mí como ciudadano de a pie sin estudios de Derecho me suena a que con este tipo de gilipolleces argumentativas me podría follar medio código penal.
Quizá te piden 150€/mes por una (que no lo sé).
Vamos yo al centro de Madrid por trabajo, voy en moto si quiero aparcar en la puerta o pago al parking más cercano, o como dicen otros si voy por ocio, dejo el coche en las afueras metro o cercanía y transporte público.