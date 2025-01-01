edición general
8 meneos
29 clics

La startup de inteligencia artificial Perplexity hace una oferta de 34.500 millones de dólares por el navegador Chrome de Google (ENG)

Perplexity AI dijo que hizo una oferta en efectivo de 34.500 millones de dólares por el navegador Chrome de Alphabet, una oferta baja que necesitaría una financiación muy por encima de la propia valoración de la startup. Dirigida por Aravind Srinivas, Perplexity no es ajena a las ofertas que acaparan los titulares: hizo una similar para TikTok US en enero, ofreciendo fusionarse con la popular aplicación de videos cortos para resolver las preocupaciones de Estados Unidos sobre la propiedad china de TikTok. La compra de Chrome permitiria a la sta

| etiquetas: perplexity , chrome , google , ia , navegador , compra
7 1 1 K 104 actualidad
14 comentarios
7 1 1 K 104 actualidad
Comentarios destacados:    
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Ande van! si te lo puedes descargar gratis.
14 K 172
#8 Toponotomalasuerte
#1 lo que se venden son los usuarios. No la tecnología en si.
0 K 9
cosmonauta #2 cosmonauta
Un pastón!
0 K 20
jm22381 #7 jm22381
Si lo sumamos a que hay rumores de que Apple quería comprar Perplexity... Chrome podría acabar siendo de Apple y los anuncios de Google depender de una compañía centrada en la privacidad :roll:
0 K 18
capitan__nemo #10 capitan__nemo
En vez de pagar para que metan tu buscador ia en el navegador*, compras el navegador.

- google/alphabet paga una millonada a apple para que incluyan su buscador. 20.000 millones
www.google.com/search?q=google paga apple
- x paga millonada a telegram para que incluyan su ia en telegram. 300 M
www.google.com/search?q=x paga a telegram
0 K 13
Jakeukalane #5 Jakeukalane
Ojalá que no
0 K 11
Jointhouse_Blues #13 Jointhouse_Blues
#11 Eso he visto, pero tampoco hay nada firme. Y con el gobierno que tienen ahora, no sería de extrañar que llegaran a un acuerdo que mitigue los daños.
0 K 11
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues *
Esas cifras marean, y desconozco, en este contexto, claro, si será suficiente para que google se desprenda de una de sus gallinas de los huevos de oro, de la que depende una gran parte de su modelo.
0 K 11
platypu #9 platypu *
#3 Parece improbable, a no ser que haya temas anti-monopolio que no sepamos  media
2 K 30
u_1cualquiera #12 u_1cualquiera
#9 tienen negocio con el motor de búsqueda , y los anuncios para salir Top en la búsqueda, pero diría que eso está desacoplado de Chrome
0 K 10
xyria #11 xyria
#3 Google tiene un grave problema en EE.UU. con Chrome, está siendo perseguida por monopolio (o una figura semejante).
0 K 10
Cidwel #6 Cidwel
joder... Google está obligado a venderlo por monopolio.... y la oferta es buenisima. Esto es jodido
0 K 10
zuul #4 zuul
Me acabo de quedar perplexity
0 K 9

menéame