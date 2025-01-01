La startup de inteligencia artificial Perplexity hace una oferta de 34.500 millones de dólares por el navegador Chrome de Google (ENG)

Perplexity AI dijo que hizo una oferta en efectivo de 34.500 millones de dólares por el navegador Chrome de Alphabet, una oferta baja que necesitaría una financiación muy por encima de la propia valoración de la startup. Dirigida por Aravind Srinivas, Perplexity no es ajena a las ofertas que acaparan los titulares: hizo una similar para TikTok US en enero, ofreciendo fusionarse con la popular aplicación de videos cortos para resolver las preocupaciones de Estados Unidos sobre la propiedad china de TikTok. La compra de Chrome permitiria a la sta