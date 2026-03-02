edición general
Starmer irrita a Trump al no sumarse a la ofensiva contra Irán

El premier británico afirma que “no se puede cambiar el régimen desde el cielo”.

karlos_ #4 karlos_
Paripe, ya esta de lleno metido y dando soporte logistico. Uk y toda Europa
mmlv #6 mmlv
Starmer promete evitar los “errores de Irak” que han perseguido al Partido Laborista durante décadas
El apoyo de Tony Blair a la invasión estadounidense de Irak en 2003 ha sido durante mucho tiempo un fantasma para el Partido Laborista.


#2 guillersk
- si lo sabemos nosotros, que hemos cambiado a montones - añadió después.
Eirene #13 Eirene
#10 Yo hablaba de los negativos de repetición. ¿Acaso has recibido alguna sanción por multicuentas?
#14 MenéameApesta
#13 Pues no parece que hablaras de eso, parece que le estás dando la razón a los que me acusan de multicuentas.
#7 MenéameApesta *
Reportado por mentir. #_5 El multicuentas es al que le votas positivo, pero supongo que eso ya lo sabes.
#3 MenéameApesta
#_1 Chavalín retírate. Después de escribir 100.000 veces "la invasión ilegal del fascista criminal Putin" aquí vienes con risitas y argumentos de ameba.
Anda a cagar o a que te caguen.
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
¿No era un vasallo? xD xD xD xD xD xD xD
#5 Onaj
#1 @admin CharlesMazon y MeneameApesta son multicuentas. La primera hace comentarios y la segunda la usa para poner negativos, de hecho fue creada en febrero 2026.
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#5 No molestes a @eirene con esas cosas, que ella del tema técnico no lleva nada
Eirene #9 Eirene
#8 Esto no es un tema técnico. Son fáciles de distinguir.

Gracias por avisar, #5, ya ha habido sanciones y se tendrá en cuenta a futuro.
#10 MenéameApesta
#9 Ahora los administradores también sueltan bulos contra los usuarios? Que yo solo tengo una cuenta es fácil de comprobar...
aPedirAlMetro #11 aPedirAlMetro
#9 Si hay algo que te caracteriza es tu santa paciencia, y tu elegancia.
Sigue asi.
