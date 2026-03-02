·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6457
clics
China acaba de hacer públicos los detalles satelitales de cada base estadounidense en los Estados del Golfo (EN)
5110
clics
Anabel Alonso condena el discurso anti impuestos de la exconcursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai: "Una cosa es ser imbécil..."
4600
clics
El ácido comentario de Sarah Santaolalla a Vito Quiles tras sus fotos poniéndose botox: “La polioperada era ella”
4066
clics
Medios iraníes publican imágenes de bombardeos en alfombra sobre Teherán (EN)
5962
clics
Epstein decía que si Trump se ve arrinconado bombardearía Irán
más votadas
682
Pedro Sánchez vuelve a mostrarse como la única voz discordante en el gabinete de crisis de la UE sobre Oriente Medio tras el ataque a Irán
565
EE.UU. retira sus aviones cisterna de las bases de Rota y Morón tras advertirle el Gobierno que no autoriza su uso para atacar a Irán
547
España rechaza prestar apoyo militar al ataque a Irán y se desmarca de Francia, Alemania y Reino Unido
706
Anabel Alonso condena el discurso anti impuestos de la exconcursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai: "Una cosa es ser imbécil..."
495
Juan Carlos I asegura que prefiere recibir el impacto de un misil que pagar impuestos en España
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
58
clics
Starmer irrita a Trump al no sumarse a la ofensiva contra Irán
El premier británico afirma que “no se puede cambiar el régimen desde el cielo”.
|
etiquetas
:
reino unido
,
eeuu
,
irán
13
1
0
K
148
actualidad
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
1
0
K
148
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#12
Noeschachi
Comiendo los huevos pero con disimulo como en Gaza
meneame.net/m/mnm/primer-ministro-britanico-confirma-participacion-con
1
K
23
#4
karlos_
Paripe, ya esta de lleno metido y dando soporte logistico. Uk y toda Europa
1
K
20
#6
mmlv
Starmer promete evitar los “errores de Irak” que han perseguido al Partido Laborista durante décadas
El apoyo de Tony Blair a la invasión estadounidense de Irak en 2003 ha sido durante mucho tiempo un fantasma para el Partido Laborista.
www.theguardian.com/politics/2026/mar/02/starmer-vows-to-avoid-mistake
0
K
20
#2
guillersk
- si lo sabemos nosotros, que hemos cambiado a montones - añadió después.
0
K
11
#13
Eirene
#10
Yo hablaba de los negativos de repetición. ¿Acaso has recibido alguna sanción por multicuentas?
0
K
11
#14
MenéameApesta
#13
Pues no parece que hablaras de eso, parece que le estás dando la razón a los que me acusan de multicuentas.
0
K
10
#7
MenéameApesta
*
Reportado por mentir.
#_5
El multicuentas es al que le votas positivo, pero supongo que eso ya lo sabes.
0
K
10
#3
MenéameApesta
#_1
Chavalín retírate. Después de escribir 100.000 veces "la invasión ilegal del fascista criminal Putin" aquí vienes con risitas y argumentos de ameba.
Anda a cagar o a que te caguen.
5
K
-16
#1
ElenaCoures1
¿No era un vasallo?
11
K
-17
#5
Onaj
#1
@admin
CharlesMazon y MeneameApesta son multicuentas. La primera hace comentarios y la segunda la usa para poner negativos, de hecho fue creada en febrero 2026.
5
K
30
#8
ElenaCoures1
#5
No molestes a
@eirene
con esas cosas, que ella del tema técnico no lleva nada
4
K
6
#9
Eirene
#8
Esto no es un tema técnico. Son fáciles de distinguir.
Gracias por avisar,
#5
, ya ha habido sanciones y se tendrá en cuenta a futuro.
4
K
47
#10
MenéameApesta
#9
Ahora los administradores también sueltan bulos contra los usuarios? Que yo solo tengo una cuenta es fácil de comprobar...
1
K
-1
#11
aPedirAlMetro
#9
Si hay algo que te caracteriza es tu santa paciencia, y tu elegancia.
Sigue asi.
0
K
10
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
meneame.net/m/mnm/primer-ministro-britanico-confirma-participacion-con
El apoyo de Tony Blair a la invasión estadounidense de Irak en 2003 ha sido durante mucho tiempo un fantasma para el Partido Laborista.
www.theguardian.com/politics/2026/mar/02/starmer-vows-to-avoid-mistake
Anda a cagar o a que te caguen.
Gracias por avisar, #5, ya ha habido sanciones y se tendrá en cuenta a futuro.
Sigue asi.