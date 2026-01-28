Starmer aterriza en Pekín para iniciar una visita que rompe años de distanciamiento

El primer ministro británico, Keir Starmer, llegó este miércoles a Pekín para iniciar una visita oficial a China de cuatro días con la que busca relanzar las relaciones políticas y comerciales entre ambos países, tras años de distanciamiento y en un contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas.
