Starmer aterriza en Pekín para iniciar una visita que rompe años de distanciamiento

El primer ministro británico, Keir Starmer, llegó este miércoles a Pekín para iniciar una visita oficial a China de cuatro días con la que busca relanzar las relaciones políticas y comerciales entre ambos países, tras años de distanciamiento y en un contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas.

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Los chinos van a llegar a un acuerdo para vender opio en UK. :roll:
6 K 79
Yonny #4 Yonny
#2 es posible, los chinos tienen la sartén por el mango.
1 K 21
azathothruna #6 azathothruna
#2 Seria mas epico que pongan leyes chinas en la perfida albion.
Asi seria menos perfida :troll: :troll: :troll: :troll:
1 K 21
Tkachenko #1 Tkachenko
Daddy Trump se va a enfadar con Ken...:-O
1 K 30
azathothruna #7 azathothruna
#1 Va a poner tarifas al te :troll:
0 K 10
angeloso #5 angeloso
Al final Trump va a ser un agente sinoruso.

pd: No quiero resúmenes de los comentarios con negritas. Gracias.
1 K 20
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Hombre, pues me alegro.
0 K 17
Connect #8 Connect
Europa es lenta pero va haciendo. Trump nos pilló con el pie cambiado y con prisas. Hubo que negociar aranceles ya y como fuera. A partir de aquí se ha empezado a hablar con otros países. Ayer la UE firmaba un tratado con la India, hace unos días el Mercosur. Y hoy Reino Unido se acerca a China.

Estados Unidos pegó el zarpazo, pero se gana a base de golpes.
0 K 15

