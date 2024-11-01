·
2
meneos
15
clics
¿Por que Star Wars no puede alejarse de los Skywalker? (ING)
3 trilogias, 1 de precuela y 1 de secuela, y siempre esa familia aparece como protagonistas, incluso aunque ya no lo sea oficialmente
|
etiquetas
:
star wars
,
guerra de las galaxias
,
disney
,
george lucas
,
skywalker
2
0
0
K
23
ocio
2 comentarios
#1
reivaj01
De los skywalker de toda la vida
1
K
20
#2
Cantro
Porque los guionistas que contratan están acojonados por unos directivos que sólo ven rentabilidad inmediata
Si fuera por los directivos, Star Wars ni siquiera existiría
Por eso es tan apreciada Andor, que se sale del molde y hace algo diferente
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
