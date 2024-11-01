edición general
¿Por que Star Wars no puede alejarse de los Skywalker? (ING)

3 trilogias, 1 de precuela y 1 de secuela, y siempre esa familia aparece como protagonistas, incluso aunque ya no lo sea oficialmente

reivaj01
De los skywalker de toda la vida
Cantro
Porque los guionistas que contratan están acojonados por unos directivos que sólo ven rentabilidad inmediata

Si fuera por los directivos, Star Wars ni siquiera existiría

Por eso es tan apreciada Andor, que se sale del molde y hace algo diferente
