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Star City — Teaser Oficial | Apple TV (Ing)

Star City — Teaser Oficial | Apple TV (Ing)

Star City. Donde alcanzar el espacio significaba arriesgarlo todo en la Tierra. Del universo de For All Mankind, llega la perspectiva sovietica

| etiquetas: star city , serie de tv , apple , streaming , estreno , teaser , trailer
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4 comentarios
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angelitoMagno #1 angelitoMagno
No he visto For All Mankind. Pero, ¿esa serie no daba ya la perspectiva soviética?
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#2 harverto
#1 No, era una ucronía donde los soviéticos llegaban a la Luna primero, y todo lo que desencadena, pero desde una perspectiva yanki positivista. Fíjate que si es positivista que Lennon sobrevive a su asesinato y a la Tatcher se la carga el IRA, y Juan Pablo tampoco escapa de Ali Agca. Normal que el mundo mejore.
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angelitoMagno #4 angelitoMagno
#2 Vale, sabía que iba de que los soviéticos "ganaban la carrera espacial", pero pensaba que era desde la perspectiva de la URSS, no de USA.

#3 Me gustan las historias del espacio y de astronautas ... pero no me suelen interesar las historias de cronologías alternativas.
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Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
#1 Nop. En absoluto.
Y si no la has visto....5 padrenuestros y 10 avemarias.
YA!
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menéame