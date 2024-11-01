·
Sri Lanka: 5.000 efectivos para controlar la lucha entre humanos y elefantes
El conflicto humano-elefante es grave: entre 2011 y mediados de 2025 se estiman unas 4.600 muertes de elefantes y 1.528 muertes humanas en incidentes relacionados.
#3
Supercinexin
Chistako:
www.meneame.net/story/cazador-aleman-mata-uno-elefantes-mas-grandes-af
1
K
16
#4
TusT
#3
10 años de ese chiste; Tienes memoria de elefante
0
K
6
#5
Cuñado
Team Elefantes
0
K
10
#1
Semar80
Ese uso de la negrita en la descripción....
0
K
7
#2
TusT
*
#1
no se puede? Soy nuevo publicando...
Corregido
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
