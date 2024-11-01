edición general
Sri Lanka: 5.000 efectivos para controlar la lucha entre humanos y elefantes

Sri Lanka: 5.000 efectivos para controlar la lucha entre humanos y elefantes

El conflicto humano-elefante es grave: entre 2011 y mediados de 2025 se estiman unas 4.600 muertes de elefantes y 1.528 muertes humanas en incidentes relacionados.

