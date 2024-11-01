edición general
Spotify obtiene una orden judicial contra Anna’s Archive y tumba su dominio .org [eng]

Cuando la biblioteca pirata Anna's Archive perdió su dominio .org a principios de enero, el operador del controvertido sitio dijo que la suspensión no parecía tener nada que ver con su reciente extracción masiva de datos de Spotify. Pero resulta, para sorpresa de casi nadie, que la suspensión del dominio fue el resultado de una demanda presentada por Spotify, junto con los grandes sellos discográficos Sony, Warner y Universal Music Group (UMG). Las compañías musicales demandaron a Anna's Archive a finales de diciembre en el Tribunal de Distrit

Jointhouse_Blues
.li

Y fuck espotifai.
asola33
Gracias Streisand!
maxxcan
como si esto no lo esperaban ya los de Anna's Archive. Qué luces los de Spotify.
#4 eqas
#3 tienen muchos dominios más. Y los van cambiando y anunciando de varias formas.
