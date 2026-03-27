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Space Reactor 1 Freedom: la nave con un reactor nuclear que llevará los helicópteros Skyfall a Marte

Space Reactor 1 Freedom: la nave con un reactor nuclear que llevará los helicópteros Skyfall a Marte

Entre las novedades más destacadas de la rueda de prensa de la NASA del pasado 24 de marzo estuvo el anuncio del proyecto Space Reactor 1 (SR-1) Freedom, una nave espacial interplanetaria que, como su nombre indica, usará un reactor de fisión nuclear. Este reactor generará la electricidad necesaria para que pueda funcionar un conjunto de motores eléctricos (de efecto Hall), o sea, usará propulsión eléctrica nuclear o NEP (Nuclear Electric Propulsion). SR-1 debe ser el primer prototipo de una serie de naves interplanetarias nucleares y, aunque e

| etiquetas: space reactor 1 freedom , reactor nuclear , marte , helicópteros
7 1 0 K 78 tecnología
3 comentarios
7 1 0 K 78 tecnología
lonnegan #1 lonnegan
Reactor nuclear que genera electricidad para hacer funcionar un motor iónico en vez de usar paneles. Demostrador tecnológico con idea de ir a los planetas exteriores donde el sol da la suficiente luz para los paneles.
0 K 11
Pacman #2 Pacman
#1 querrán más autonomía de vuelo

Se ha demostrado que se puede, pero vuelo de unos pocos minutos.
con este sistema tendrás el chisme en vuelo mucho tiempo
0 K 13
devilman2 #3 devilman2
Eso para que año...
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menéame