Space Reactor 1 Freedom: la nave con un reactor nuclear que llevará los helicópteros Skyfall a Marte

Entre las novedades más destacadas de la rueda de prensa de la NASA del pasado 24 de marzo estuvo el anuncio del proyecto Space Reactor 1 (SR-1) Freedom, una nave espacial interplanetaria que, como su nombre indica, usará un reactor de fisión nuclear. Este reactor generará la electricidad necesaria para que pueda funcionar un conjunto de motores eléctricos (de efecto Hall), o sea, usará propulsión eléctrica nuclear o NEP (Nuclear Electric Propulsion). SR-1 debe ser el primer prototipo de una serie de naves interplanetarias nucleares y, aunque e