Soy Arsínoe, la hermana que compitió con Cleopatra por el trono de Egipto y que quiere eliminar y borrar de la historia

Una vez aspiré a ser reina de Egipto, pero mi propia hermana Cleopatra, me apartó del trono y me entregó a Roma como prisionera. Ahora ha enviado unos sicarios para asesinarme.

