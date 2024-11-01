edición general
Souad Brahma: “Han conseguido meterles miedo, pero no creo que la GenZ de Marruecos vaya a parar aquí”

Souad Brahma es abogada y, desde julio de 2025, la nueva presidenta de la AMDH, la organización defensora de derechos humanos más antigua y grande de Marruecos. Su labor es clave aunque muy complicada en un país autoritario, con graves carencias en la práctica de libertades y derechos civiles y, desde el pasado septiembre, inmerso en la mayor oleada de protestas sociales de los últimos años. La represión ha sido elevada, con al menos tres muertos, cientos de heridos e incontables detenidos. En un reciente balance, esta organización afirma que l

#1 tierramar
Marruecos esta viviendo la epoca que se vivio aquí hace uans decadas, con muertes incluidas: Pero en pocos años estamos perdiendo los derechos conseguidos con sangre. Marruecos tiene un nivel de desarrollo que se puede permitir su propio estado de bienestar: no tenomos porque sufragar los contribuyentes españoles los centros de mensas, ni su sanidad, ni las ayudas sociales, que españa pase las facturas a Marruecos
aupaatu #2 aupaatu *
Las primaveras árabes solo se publicitan en los medios, si Israel y EEUU obtienen beneficios y las promueven.
Y Mohamed es su principal aliado y socio en el reparto del Sáhara y su Cipayo musulman en África
