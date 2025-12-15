Por sostenidos aumentos de costos, Suiza reduciría el número de nuevos cazas furtivos F-35A adquiridos a EE.UU

A través de la publicación de un comunicado de prensa, el gobierno de Suiza ha indicado que va a reducir el número de nuevos cazas furtivos F-35A que serán adquiridos a los EE.UU., argumentando que el aumento sostenido de costos no le permitiría avanzar en la compra de las 36 aeronaves originalmente prevista. Particularmente, la operación cuenta con un presupuesto de 6.000 millones de francos suizos (unos 7.500 millones de dólares) que ya fue aprobado por el electorado en un referéndum realizado durante el año 2020.