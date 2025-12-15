edición general
Por sostenidos aumentos de costos, Suiza reduciría el número de nuevos cazas furtivos F-35A adquiridos a EE.UU

A través de la publicación de un comunicado de prensa, el gobierno de Suiza ha indicado que va a reducir el número de nuevos cazas furtivos F-35A que serán adquiridos a los EE.UU., argumentando que el aumento sostenido de costos no le permitiría avanzar en la compra de las 36 aeronaves originalmente prevista. Particularmente, la operación cuenta con un presupuesto de 6.000 millones de francos suizos (unos 7.500 millones de dólares) que ya fue aprobado por el electorado en un referéndum realizado durante el año 2020.

Un_señor_de_Cuenca
Sé que esto es un calzador, pero para hacernos una idea, ese pastizal insultante es del mismo orden que lo que Ayuso ha regalado a Quirón en 4 años. 5000 millones dan como para comprar y mantener unos 30 F-35A, Suiza considera que es demasiado dinero, pero aquí nos sobra para regalárselo a una mafia privada.
Grahml
La mierda americana, cuanto más lejos mejor.
Verdaderofalso
Con tener uno dos, ya vale
Variable
Con ésta noticia vengo a reflexionar sobre una cosa. La armada nos quiere colar la necesidad de tener dos portaaviones convencionales porque amenazas y porque Marruecos, y hablando de Marruecos porque supuestamente van a adquirir el F-35 y nos van a superar tecnológicamente.

Si Suiza no se puede apenas permitir el F-35... ¿Cómo lo va a comprar Marruecos con un PIB inferior al de Andalucía?
guillersk
#2 son socio estrategico de EEUU y se los darán a coste
Mikhail
#2 Porque Marruecos no tiene que mantener un estado de bienestar y se encuentra en guerra con el Frente Polisario.
ElenaCoures1
Vasallajeeeee xD xD xD xD xD
