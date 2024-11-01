edición general
Sorpresón en EEUU: el IPC cae inesperadamente hasta el 2,7% y la inflación subyacente toca mínimos desde 2021

La inflación de EEUU ha vuelto a lo grande tras el apagón de datos macro por el cierre de gobierno durante más de 40 días. El índice de precios al consumo (IPC) desaceleró en noviembre del 3% de septiembre (no hay dato de octubre por el citado cierre gubernamental) al 2,7% interanual, cuatro décimas menos de lo esperado. En la misma línea, la inflación subyacente (sin energía ni alimentos) cayó el mes pasado del 3% al 2,6%, marcando la lectura más baja desde 2021.

Me fío de los datos de Trump tanto como de la pureza que me asegura mi camello,
Sorpreson, no hay datos de octubre, pero si buenos datos, los que imterenan menos Octubre, es que te tienes que reír..datos sin energía ni alimentos, que es lo que más se consume. xD xD xD , perdón, soy poco partidario de poner monigotes, pero es que troncho..
#2 No hay datos de octubre pero está el dato de noviembre, y no solo tienes el dato de la inflación subyacente (sin energía ni alimentos), que tiene su utilidad como indicativo de la tendencia, ya que elimina los componentes que más fluctuan, sino que tienes el dato de inflación general interanual que manejamos de forma habitual.
Eso, conceptualmente. Ya en que los datos estén más o menos maquillados con autobronceador al gusto de Trump, no entro.
#4 El cierre del gobierno se mantuvo desde el 1 de Octubre a casi la mitad de Noviembre. Y eso afecta (a la baja) a la inflación subyacente de Noviembre.
Los datos de USA son los padres...
