Sorpresón en EEUU: el IPC cae inesperadamente hasta el 2,7% y la inflación subyacente toca mínimos desde 2021

La inflación de EEUU ha vuelto a lo grande tras el apagón de datos macro por el cierre de gobierno durante más de 40 días. El índice de precios al consumo (IPC) desaceleró en noviembre del 3% de septiembre (no hay dato de octubre por el citado cierre gubernamental) al 2,7% interanual, cuatro décimas menos de lo esperado. En la misma línea, la inflación subyacente (sin energía ni alimentos) cayó el mes pasado del 3% al 2,6%, marcando la lectura más baja desde 2021.