edición general
13 meneos
116 clics
Le sorprenden vendiendo una nueva droga y se «libra» porque aún no está catalogada como prohibida

Le sorprenden vendiendo una nueva droga y se «libra» porque aún no está catalogada como prohibida

El juzgado de Instrucción nº33 de Madrid ha decretado el sobreseimiento provisional del caso del joven «cazado» mientras vendía un tipo de droga en la zona de Moncloa, en Madrid. Y es que la falta de catalogación de esta sustancia en la administración pública ha llevado al juez a archivar las actuaciones en su contra.

| etiquetas: droga , leyes
10 3 0 K 141 actualidad
18 comentarios
10 3 0 K 141 actualidad
pazentrelosmundos #3 pazentrelosmundos
Un emprendedor!
1 K 30
#7 ombresaco
tengo entendido que es un disolvente industrial. Si es verdad, tan prohibido como vender pegamento o cualquier otra sustancia tóxica como lejía (si colocase)
1 K 22
Autarca #12 Autarca
#7 hace ya algun tiempo que leí un manga en el que el protagonista consumía drogas compradas por internet que no se vendían como drogas

Imagino algo como:

"Disolvente

Precauciones de uso: No consumir porque en pequeñas cantidades puede producir una ligera euforia mezclada con alucinaciones psicotropicas"
1 K 22
#14 ombresaco
#12 tengo entendido (quizás sea un mito)que durante la ley seca se vendían kits para producir alcohol en casa, con la instrucciones "no haga esto, o produciria alcohol, que está prohibido"
0 K 11
Aergon #18 Aergon *
#14 Creo haber visto vino deshidratado con una leyenda similar de esa época.
Encontrado: buenosvinos.org/2024/05/05/ladrillos-de-vino-las-ingeniosas-formas-par
0 K 12
Gry #2 Gry
Leí hace unos años un artículo sobre el problema que tienen en los EEUU con las drogas de diseño porque salen nuevas más rápido de lo que pueden prohibirlas.

Pensaba que en España castigabamos la venta de "cosas raras" como delito contra la salud pública aunque no fueran estrictamente ilegales.

qz.com/98926/there-are-so-many-new-designer-drugs-that-governments-can
0 K 17
pazentrelosmundos #4 pazentrelosmundos
#2 no sé, hay cosas que no son ilegales como el peyote y entiendo que se tipifica en "cosas raras"
1 K 34
Iori #17 Iori
#4 Un cáctus de peyote te lo puedes comprar "casi" en cualquier floristería.
0 K 7
Dene #6 Dene
#2 normalmente los delitos de drogas son "contra la salud pública".. supongo que es dificil decir que algo atenta contra la salud si no está analizado y probados sus efectos dañinos....
no tengo ni idea si la ley se centra en sustancias concretas - finales o en los principios activos o químicos concretos que lleven.. igual por ahi podrían hacer leyes con un alcance mas amplio? ni idea
0 K 12
#15 PerritaPiloto
#2 Son delitos contra la salud pública. Como es una sustancia nueva, seguramente puede esgrimir que no es para consumo humano, sino una sustancia "de investigación" o es un limpiador para acuarios.
1 K 26
Gry #16 Gry
#15 Es lo que hacen en los EEUU, venderlo como sales de baño y cosas así para que el fiscal tenga que demostrar que lo vendían para consumo humano.
0 K 17
#9 Toponotomalasuerte
No entiendo que alguien pueda vender lo que le salga de la polla para consumo humano sin pasar controles sanitarios y recibir la aprobación explícita.
1 K 16
Graffin #10 Graffin
#9 Yo lo que no entiendo es que alguien lo compre.
1 K 28
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
#9 Bueno, el lo vende. Que los demás lo consuman o no... Como la marihuana CBD (la que no coloca) que te dicen que es por el olor o ornamental, pero que no la consumas. O las semillas de marihuana, que son para colecciona pero no debes plantarlas... :troll:
2 K 27
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
El GBL es un precursor del GHB, El
"GHL", como lo denominan inicialmente, es un error o errata, no existe.

energycontrol.org/esta-considerada-como-droga-prohibida-el-gbl-precurs
0 K 13
#13 bizcobollo
En Europa, para permitir o prohibir un producto para consumo humano no hay que demostrar que sea malo, hay que demostrar no lo es.
Es decir, prohibido hasta que se demuestre seguro.
1 K 12
#8 astur365_628eed2f50e0f
Si no está prohibido está permitido, lo que no sé ye como llegó a juicio
0 K 10

menéame