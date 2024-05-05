Le sorprenden vendiendo una nueva droga y se «libra» porque aún no está catalogada como prohibida

El juzgado de Instrucción nº33 de Madrid ha decretado el sobreseimiento provisional del caso del joven «cazado» mientras vendía un tipo de droga en la zona de Moncloa, en Madrid. Y es que la falta de catalogación de esta sustancia en la administración pública ha llevado al juez a archivar las actuaciones en su contra.
Imagino algo como:
"Disolvente
Precauciones de uso: No consumir porque en pequeñas cantidades puede producir una ligera euforia mezclada con alucinaciones psicotropicas"
Pensaba que en España castigabamos la venta de "cosas raras" como delito contra la salud pública aunque no fueran estrictamente ilegales.
no tengo ni idea si la ley se centra en sustancias concretas - finales o en los principios activos o químicos concretos que lleven.. igual por ahi podrían hacer leyes con un alcance mas amplio? ni idea
"GHL", como lo denominan inicialmente, es un error o errata, no existe.
Es decir, prohibido hasta que se demuestre seguro.