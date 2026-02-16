edición general
Investigan a un conductor de autobús escolar en Soria por cuadruplicar la tasa de alcohol con 49 menores a bordo

El hombre conducía un autobús escolar cuadruplicando la tasa de alcohol permitida con 49 menores de entre nueve y 12 años

jonolulu
¿Y qué tienen que investigar exactamente?
obmultimedia
#1 Que dice que llevaba a 49 menores y solo habian 12,25 :troll:




ya me voy
Penetrator
#1 A lo mejor quieren investigar cómo es posible que semejante irresponsable haya llegado a conducir autobuses llenos de niños.
