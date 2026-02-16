·
16
meneos
23
clics
Investigan a un conductor de autobús escolar en Soria por cuadruplicar la tasa de alcohol con 49 menores a bordo
El hombre conducía un autobús escolar cuadruplicando la tasa de alcohol permitida con 49 menores de entre nueve y 12 años
|
etiquetas
:
soria
,
autobús
,
escolar
,
alcohol
10
6
0
K
144
Sucesos
3 comentarios
#1
jonolulu
¿Y qué tienen que investigar exactamente?
1
K
20
#2
obmultimedia
#1
Que dice que llevaba a 49 menores y solo habian 12,25
ya me voy
1
K
22
#3
Penetrator
#1
A lo mejor quieren investigar cómo es posible que semejante irresponsable haya llegado a conducir autobuses llenos de niños.
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
ya me voy