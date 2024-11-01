edición general
Sora 2 de OpenAI Desató el Caos en Internet: Usuarios Crean Deepfakes de Pokémon, Disney, Cyberpunk 2077 y Rick and Morty

Sora 2 de OpenAI se lanzó el martes con audio y "cameos" sociales—y en cuestión de horas, internet lo convirtió en una fábrica de memes poniendo a prueba los límites de la moderación, la semejanza y los derechos de autor. La nueva versión introdujo generación de audio y una función de "cameo", permitiendo a los usuarios insertar personas reales—celebridades, influencers, o incluso al propio CEO de OpenAI, Sam Altman—directamente en clips generados por IA.

