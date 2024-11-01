edición general
Sony pone precios dinámicos en los juegos de la PlayStation Store

Los juegos en formato físico cada vez se venden menos y en cuestión de unos años se rumorea que podrían dejar de venderse la mayoría de títulos en tiendas locales y prácticamente todo será digital. Cada formato tiene sus propias ventajas, pero una de las del digital es que suelen estar más baratos que los físicos, pero aquí es donde Sony hace sus triquiñuelas y modifica los precios.

#1 Enfin...
En digital más barato que en físico? En qué universo?
#4 Onaj
#1 En el Torrentverso
#6 Dav3n
#1 En Steam, porque vamos...
c0re #2 c0re
Pues no suele haber buenas ofertas en físico ni nada. Y el digital siempre lo veo al precio normal…

Además que no hace falta cambiar de cuenta para poder jugarlo en otra consola.
#8 Regreso *
Bueno, en el fondo, nadie nos está obligando a jugar. La solución es muy sencillo. Además supongo que será la edad, pero todos los juegos me resultan muy infantiloides ultimamente. Por ejemplo, el final fantasy xvi que lo vendían como adulto y "un juego de tronos" y más infantil no puede ser. Lo dicho, que me hago viejo.
OrialCon_Darkness #5 OrialCon_Darkness
Gran jugada, primero vendieron la consola sin lector (encima más cara) y, ahora ya les toca subir los precios a los juegos... Y habrá miles que aún quejándose, pasen por el aro, que ya solo les falta pagar el psplus más caro si no quieren anuncios.
dunachio #7 dunachio *
#5 Yo la ps5 me la compré, versión digital, en aliexpress, por 340€. Y a los dos días me pillé el lector original de sony en oferta por 60€. Total, 400€, y con el lector es la misma, obviamente, que la versión no digital.
Lo de eliminar los lectores es una putada, porque la retrocompatibilidad con ps4 la pierdes (si tienes juegos físicos, como yo), además del mercado de segundamano. Yo tengo muchos juegos en digital, pero me quedo con el formato físico.
#3 Amorfozodo
Menuda cabronada. Hablan de descuentos pero esto a la larga será poner precios más altos a los grandes compradores y descuentos a quienes quieran forzar la entrada en el mercado.
