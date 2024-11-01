Son cobardes y menos de los que creemos

Hacen mucho ruido y cuentan con instrumentos potentes, pero son menos de los que creemos. Y cobardes. En la parte de arriba de la pirámide se encuentran las doscientas familias de las que Emilio Romero hablaba ya hace más de cuarenta años.
| etiquetas: ultraderecha , españa , familias , influencias
A la derecha se le muestra gente de la izquierda más tonta, estúpida, hippie, irracional y extremista posible
Y a la izquierda se le muestra gente de la derecha más tonta, estúpida, despota, arrogante y extremista posible
Y así es como se mantiene la batalla entre uno y otros. Cuando es claro que tu vecino , ese que voto lo contrario que tú , quiere exactamente lo mismo que tú . Quienes fabrican la realidad crean un contexto donde te da la posibilidad de odiar y permiso para tratar al oponente como mierda o mini-Hitlers
Buena parte del odio lo generan lo que para ti son referentes, como el Jan Sin miedo, ¿o es que tal vez lo que estás deseando es que nos unamos, izquierda y derecha, contra el inmigrante?
Hoy toca ser equidistante, mañana a volver a defender a los pateagatos maltrataancianas.