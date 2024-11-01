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Somalilandia afirma que extraditaría a Ilhan Omar si el Gobierno de Trump lo solicita

Somalilandia afirma que extraditaría a Ilhan Omar si el Gobierno de Trump lo solicita

El vicepresidente Vance acusó sin pruebas a la congresista demócrata de haber cometido “fraude migratorio” para ingresar a Estados Unidos cuando era adolescente, una afirmación que desde su oficina calificaron como una “mentira ridícula”. “Hace poco hablé sobre este tema con Stephen Miller y estamos tratando de determinar cuáles son las posibles vías de acción”, añadió. La hostilidad de la República de Somalilandia hacia la congresista tiene una explicación política: Ilhan Omar se ha opuesto a su reivindicación de independencia de Somalia.

| etiquetas: trump , somalilandia , vance , stephen miller , ilhan omar , extradición
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3 comentarios
4 1 0 K 59 actualidad
themarquesito #1 themarquesito
Miller y Vance, vaya dos patas para un banco
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 esto lo tiene todo, Omar se ha opuesto a Trump y su corte desde el minuto 1, Vance acusando sin pruebas, el calvo que tiene unas ganas terribles de deportar gente está babeando con la situación, Omar que critica abiertamente a Israel y su genocidio en Gaza, tiene a un país inventado por Israel y EEUU ofreciendose a que sea expulsada allí…
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Supercinexin #3 Supercinexin
#2 Porque tu gobierno te tiene manía por motivos políticos, acabas deportado a un país recién inventado por tus peores enemigos, no reconocido por absolutamente nadie en el mundo empezando el país al que realmente pertenece ese territorio, cuyo gobierno también te tiene ganas por motivos nacionalistas donde por supuesto no existen leyes ni nada que se le parezca.

Los niveles de maldad del Derechismo occidental son más profundos que el infierno de Dante. Cuando crees que no pueden joderte más, siempre hay un nuevo sótano en su vileza y depravación.
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menéame