Somalilandia afirma que extraditaría a Ilhan Omar si el Gobierno de Trump lo solicita

El vicepresidente Vance acusó sin pruebas a la congresista demócrata de haber cometido “fraude migratorio” para ingresar a Estados Unidos cuando era adolescente, una afirmación que desde su oficina calificaron como una “mentira ridícula”. “Hace poco hablé sobre este tema con Stephen Miller y estamos tratando de determinar cuáles son las posibles vías de acción”, añadió. La hostilidad de la República de Somalilandia hacia la congresista tiene una explicación política: Ilhan Omar se ha opuesto a su reivindicación de independencia de Somalia.