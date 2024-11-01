Somalilandia afirma que extraditaría a Ilhan Omar si el Gobierno de Trump lo solicita

El vicepresidente Vance acusó sin pruebas a la congresista demócrata de haber cometido “fraude migratorio” para ingresar a Estados Unidos cuando era adolescente, una afirmación que desde su oficina calificaron como una “mentira ridícula”. “Hace poco hablé sobre este tema con Stephen Miller y estamos tratando de determinar cuáles son las posibles vías de acción”, añadió. La hostilidad de la República de Somalilandia hacia la congresista tiene una explicación política: Ilhan Omar se ha opuesto a su reivindicación de independencia de Somalia.
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Los niveles de maldad del Derechismo occidental son más profundos que el infierno de Dante. Cuando crees que no pueden joderte más, siempre hay un nuevo sótano en su vileza y depravación.