Soluciones para los precios ridículos de la vivienda (en el contexto de Reino Unido) [ENG]

Los datos a largo plazo son muy reveladores en este sentido, ya que ponen de manifiesto hasta qué punto la desregulación de los préstamos bancarios ha provocado el problema de la inaccesibilidad de la vivienda (...) Antes de 1960, los precios de la vivienda aumentaban al mismo ritmo que los precios al consumo. Al ritmo medio de aumento relativo anterior a Thatcher, los precios de la vivienda habrían tardado 280 años en duplicarse en términos reales. Después de Thatcher, los precios reales de la vivienda se duplicaban cada 23 años.