La guerra contra Irán y la destrucción de Gaza son solo el comienzo. Bienvenidos al nuevo orden mundial. La era de la barbarie tecnológicamente avanzada. No hay reglas para los fuertes, solo para los débiles. Oponerse a los fuertes, negarse a someterse a sus caprichos, significa ser bombardeado con misiles y bombas. Organismos internacionales como las Naciones Unidas son una farsa, apéndices inútiles de otra época. La inviolabilidad de los derechos individuales, las fronteras abiertas y el derecho internacional han desaparecido.