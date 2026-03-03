edición general
5 meneos
10 clics
Solo 5 colegios de Alicante votan para pasar a jornada continua tras tumbar Educación más de la mitad de peticiones

Solo 5 colegios de Alicante votan para pasar a jornada continua tras tumbar Educación más de la mitad de peticiones

Los errores en el Consejo Escolar, la falta de propuestas para las aulas de 2 años, las extraescolares o el servicio del comedor, entre los motivos por los que la conselleria desestima las solicitudes. Solo cinco colegios de la provincia de Alicante han celebrado este martes la consulta para que las familias puedan votar si quieren o no cambiar a jornada continua. Han sido seis centros los que se han quedado fuera de este proceso participativo, tras tumbar la Conselleria de Educación sus solicitudes.

| etiquetas: educacion , generalitat valenciana , jornada continua
4 1 0 K 42 cultura
7 comentarios
4 1 0 K 42 cultura
Doisneau #6 Doisneau
#3 No, pero estoy harto de ver como se modifican planes de estudio y se alargan hasta el absurdo para acomodarse a un sector privado que lo unico que hace es explotarnos
0 K 14
Doisneau #1 Doisneau
Es que si la jornada es continua ya no sirve tan bien como parking de hijos
0 K 14
#3 MPPC *
#1 Hablas como si los aparcaran por gusto y no por necesidad de trabajar. ¿Eres maestro?
0 K 10
rendri #4 rendri
#1 si es que al final es lo mismo, pero hacer volver a la gente a estudiar/trabajar después de comer de siempre más pereza.
0 K 10
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#1 lo normal es traerse a los hijos a la oficina o a la obra a comer
0 K 8
#2 E31071959
profesorado bloqueando para tener la tarde libre
2 K 1
#7 Martillo_de_Herejes
#2 Comentario típico del que prefiere no tener la tarde libre... Hay que joderse.
0 K 7

menéame