Solo 5 colegios de Alicante votan para pasar a jornada continua tras tumbar Educación más de la mitad de peticiones

Los errores en el Consejo Escolar, la falta de propuestas para las aulas de 2 años, las extraescolares o el servicio del comedor, entre los motivos por los que la conselleria desestima las solicitudes. Solo cinco colegios de la provincia de Alicante han celebrado este martes la consulta para que las familias puedan votar si quieren o no cambiar a jornada continua. Han sido seis centros los que se han quedado fuera de este proceso participativo, tras tumbar la Conselleria de Educación sus solicitudes.