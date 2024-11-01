Solo 24 de más de 64.000 parques renovables responden al proceso de REE para habilitarse para controlar tensión y evitar otro apagón

El proceso por el que a partir del próximo 1 de enero Red Eléctrica espera que también las plantas eólicas y fotovoltaicas puedan controlar la tensión de la red, como hacen las centrales hidráulicas nucleares y de ciclo combinado, se ha topado de momento con un número muy bajo de las que están habilitadas para ello. Según ha informado el operador del sistema, de momento solo lo han hecho 24 instalaciones, de 168 que lo solicitaron y entre las más de 64.000 plantas fotovoltaicas y eólicas.