Solo 24 de más de 64.000 parques renovables responden al proceso de REE para habilitarse para controlar tensión y evitar otro apagón

El proceso por el que a partir del próximo 1 de enero Red Eléctrica espera que también las plantas eólicas y fotovoltaicas puedan controlar la tensión de la red, como hacen las centrales hidráulicas nucleares y de ciclo combinado, se ha topado de momento con un número muy bajo de las que están habilitadas para ello. Según ha informado el operador del sistema, de momento solo lo han hecho 24 instalaciones, de 168 que lo solicitaron y entre las más de 64.000 plantas fotovoltaicas y eólicas.

#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Desde 2020 en Portugal es obligatorio y gratuito este servicio.
En España 6 años después será voluntario y remunerado.
Los grandes gestores y políticos que tenemos xD xD
www.meneame.net/m/actualidad/portugal-implanto-2020-control-tension-el

Y Red Eléctrica recuerda que "muchas" de ellas tienen la obligación de tener la capacidad técnica para controlar tensión. En concreto, todas las que empezaron a funcionar a partir de 2018.
2
#3 parladoiro
#1 también tienen la electricidad antes de impuesto más cara y sin posibilidades de vertido a otro mercado que no sea España.

La cuestión es que no llegó a evitar el cero en su país.
0
#5 MPR *
#1 Relacionado con lo que comento en #2 y con lo que dice #1, en la noticia que enlaza dice esto:
"La prestación de ese servicio, explica ERSE, “es obligatoria y no remunerada” y todas las plantas con una potencia a partir de 10 MW “deben proporcionar reactiva (o hacer control de tensión), incluso con potencia nula"

Encuentro un mapa de instalaciones fotovoltaicas aquí: www.esios.ree.es/es/mapas-de-interes/mapa-instalaciones-fotovoltaicas#
Aunque no veo la manera de filtrar instalaciones con más de 10MW de potencia haciendo una búsqueda rápida veo que la mayoría de las instalaciones del mapa son diminutas, menos de 1MW, con lo que la noticia de 20minutos parece un poquito sensacionalista.  media
0
#6 MPR *
#4 Pues no serán de autoconsumo, pero la inmensa mayoría son diminutas, menos de 1MW, adjunto el mapa en #5, ¿cuantas de esas instalaciones son de más de 10MW? Ese es el número que habría que dar y no el de las 64.000 totales
1
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 Da igual el tamaño de la instalación, desde 2018 todas tienen la obligación de tener la capacidad técnica para controlar tensión. Y las mayores de 5 MW de estar conectadas al centro de control de REE.

#7 Las nucleares como todas las síncronas si tienen esa capacidad de control dinámico de la tensión.
Lo llevan haciendo toda la vida.
0
#10 MPR *
#8 ¿Y cuantas de las que se han construido desde 2018 no la tienen? Ese es el dato que habría que dar. A ver si esas lo van a tener todas. El 64.000 total sigue siendo un dato irrelevante que sólo sirve para dar sensacionalismo a la noticia.

Además, si es como dices no lo compares con Portugal porque en Portugal no es así, en Portugal, según la noticia que tú mismo enlazas, son sólo las que aportan más de 10MW las que ya lo hacen, con lo que es mucho más fácil (seguramente unos pocos cientos de centrales en vez de decenas de miles), no es ni remotamente parecido, nuevamente la comparación es absurda.
0
Duke00 #7 Duke00
Incorrección en la entradilla, las nucleares no tienen esa capacidad.
0
#2 MPR
Bueno, de esas plantas ¿cuantas son de autoconsumo y cuantas son de pequeños productores que apenas aportan potencia a la red? Porque a ver si van a ser la mayoría.
0
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Ninguna son de autoconsumo, son todas de plantas de generación eléctrica.
Podias haber leído la noticia:
"Según el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción Eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica, en 2024 había en España más de 63.100 plantas fotovoltaicas y 1.415 parques eólicos, de acuerdo a las cifras de la Asociación de Empresas Eólicas."
0
#9 parladoiro *
#4 hay autoconsumo, lo que no hay es pequeño autoconsumo pero regantes y desaladoras con plantas a red de más 100 kW pueden pasar del ciento en la península, sin contar las islas que disparan la cifra.
0

