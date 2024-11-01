Solo 24 de más de 64.000 parques renovables responden al proceso de REE para habilitarse para controlar tensión y evitar otro apagón

El proceso por el que a partir del próximo 1 de enero Red Eléctrica espera que también las plantas eólicas y fotovoltaicas puedan controlar la tensión de la red, como hacen las centrales hidráulicas nucleares y de ciclo combinado, se ha topado de momento con un número muy bajo de las que están habilitadas para ello. Según ha informado el operador del sistema, de momento solo lo han hecho 24 instalaciones, de 168 que lo solicitaron y entre las más de 64.000 plantas fotovoltaicas y eólicas.
| etiquetas: ree , renovables , control de tensión , apagon
En España 6 años después será voluntario y remunerado.
Los grandes gestores y políticos que tenemos
www.meneame.net/m/actualidad/portugal-implanto-2020-control-tension-el
Y Red Eléctrica recuerda que "muchas" de ellas tienen la obligación de tener la capacidad técnica para controlar tensión. En concreto, todas las que empezaron a funcionar a partir de 2018.
La cuestión es que no llegó a evitar el cero en su país.
"La prestación de ese servicio, explica ERSE, “es obligatoria y no remunerada” y todas las plantas con una potencia a partir de 10 MW “deben proporcionar reactiva (o hacer control de tensión), incluso con potencia nula"
Encuentro un mapa de instalaciones fotovoltaicas aquí: www.esios.ree.es/es/mapas-de-interes/mapa-instalaciones-fotovoltaicas#
Aunque no veo la manera de filtrar instalaciones con más de 10MW de potencia haciendo una búsqueda rápida veo que la mayoría de las instalaciones del mapa son diminutas, menos de 1MW, con lo que la noticia de 20minutos parece un poquito sensacionalista.
#7 Las nucleares como todas las síncronas si tienen esa capacidad de control dinámico de la tensión.
Lo llevan haciendo toda la vida.
Además, si es como dices no lo compares con Portugal porque en Portugal no es así, en Portugal, según la noticia que tú mismo enlazas, son sólo las que aportan más de 10MW las que ya lo hacen, con lo que es mucho más fácil (seguramente unos pocos cientos de centrales en vez de decenas de miles), no es ni remotamente parecido, nuevamente la comparación es absurda.
Podias haber leído la noticia:
"Según el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción Eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica, en 2024 había en España más de 63.100 plantas fotovoltaicas y 1.415 parques eólicos, de acuerdo a las cifras de la Asociación de Empresas Eólicas."