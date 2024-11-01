edición general
'Soledades' de Javier Egea (Editorial Hiperión)

Publicada casi 30 años después la antología que el poeta Javier Egea hizo de su obra. El poeta Javier Egea (Granada 1952-1999) preparó una antología de su obra a la que puso un título inequívocamente gongorino y machadiano, «Soledades», y que se publica ahora, por primera vez, por la editorial Hiperion, casi treinta años después de que la hiciera y de que se suicidara en su Granada natal. La antología reúne algunos poemas inéditos, otros dispersos en revistas literarias y una selección de sus seis libros publicados que confeccionó en 1996...

... el propio Javier Egea, promotor del movimiento poético 'La Otra Sentimentalidad' y una de las voces más destacadas de la poesía española de los años ochenta.
