La soledad no deseada que atraviesan los mayores en Navidad: "Se me encoge el pecho al pensar que esta será la sexta que pasa mi madre sola"

Durante la Navidad, Fernando Flores, portavoz de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias , señala que la soledad de las personas mayores parece despertar más conciencias, pero de forma pasajera. "La soledad no deseada duele siempre. En estas fechas veo más conciencias tocadas, pero es algo efímero. Tiene más que ver con cómo se siente quien observa con una empatía real hacia quien la padece", desliza.