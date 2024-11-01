edición general
3 meneos
13 clics
La soledad no deseada que atraviesan los mayores en Navidad: "Se me encoge el pecho al pensar que esta será la sexta que pasa mi madre sola"

La soledad no deseada que atraviesan los mayores en Navidad: "Se me encoge el pecho al pensar que esta será la sexta que pasa mi madre sola"

Durante la Navidad, Fernando Flores, portavoz de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias , señala que la soledad de las personas mayores parece despertar más conciencias, pero de forma pasajera. "La soledad no deseada duele siempre. En estas fechas veo más conciencias tocadas, pero es algo efímero. Tiene más que ver con cómo se siente quien observa con una empatía real hacia quien la padece", desliza.

| etiquetas: navidad , soledad , cuidados , españa , salud mental
3 0 0 K 27 actualidad
4 comentarios
3 0 0 K 27 actualidad
Connect #3 Connect
Son generaciones acostumbradas a estar en familia. Las que vienen ahora muchas ya son con mucha menos familia. Entre que se tienen menos hijos y por tanto menos primos, tios, etc... y que los pisos son cada vez más pequeños, no aptos para aquellas comidas familiares donde fácilmente se reunian los dos padres, tres hermanos/as con sus respectivas parejas y una estirpe de entre dos y tres hijos por hijo.

Hoy todo eso va a menos. Los hay, pero la juventud que viene suelen ser hijos ùnicos y hasta…   » ver todo el comentario
0 K 11
Don_Pixote #4 Don_Pixote
¿ Se le encoge el alma?

Pues sáquela de la residencia para comer el día de Navidad …
0 K 8
Skiner #1 Skiner
Hay personas que quieren estar solas y no les puedes imponer ir a verlos.
0 K 7
kosako #2 kosako
#1 La soledad no deseada
0 K 11

menéame