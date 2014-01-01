edición general
Soledad y aislamiento: la amenaza oculta para la salud mundial que ya no podemos desoír

...la soledad y el aislamiento social no son solo estados emocionales, también pueden ser letales. Entre 2014 y 2019, la soledad se asoció a más de 871 000 muertes anuales, lo que equivale a 100 muertes por hora. Ahora tenemos pruebas irrefutables de que la salud social –nuestra capacidad para establecer y mantener vínculos humanos positivos– es tan esencial para nuestro bienestar como la salud física y mental. Sin embargo, se ha desatendido durante demasiado tiempo en los sistemas de salud y entre los responsables políticos.

Para todos aquellos que no paran de vender en redes sociales el relato que la soledad es símbolo de independencia, fortaleza y libertad. Y que los vínculos humanos son cosa de gente, débil y dependiente.
Da igual no interesa. Si te sientes mal y te suicidas no haberte sentado mal. Y mientras que los hombres son los culpables de todo por serlo. Nacer hombre esta mal y suicidarse pues es algo rutinario.El. Siguiente...
Divide y vencerás.
Por algo se destruye la família y se fomenta el individualismo... ¬¬
