Salud mental y soledad no deseada: el reto invisible que marcará nuestro futuro

A menudo asociamos las crisis a cifras macroeconómicas o emergencias sanitarias visibles. Sin embargo, existe una epidemia silenciosa que se expande sin titulares: la crisis de salud mental y la soledad no deseada. Ambos fenómenos, íntimamente ligados, se han convertido en desafíos estructurales que afectan tanto a la cohesión social como a la sostenibilidad del Estado del Bienestar.