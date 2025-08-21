edición general
Salud mental y soledad no deseada: el reto invisible que marcará nuestro futuro

A menudo asociamos las crisis a cifras macroeconómicas o emergencias sanitarias visibles. Sin embargo, existe una epidemia silenciosa que se expande sin titulares: la crisis de salud mental y la soledad no deseada. Ambos fenómenos, íntimamente ligados, se han convertido en desafíos estructurales que afectan tanto a la cohesión social como a la sostenibilidad del Estado del Bienestar.

2 comentarios
#1 BoosterFelix
No seáis aporófobos. Cuando enviáis noticias aporofóbicas, estáis dejando en mal lugar y estáis siendo aporófobos hacia vuestros propios padres, por haberos hecho nacer en esta pobreza, esta precariedad, este capitalismo y esta monarquía por los que protestáis. Además de que también estáis siendo aporófobos hacia vosotros mismos, porque si por una parte decís que la pobreza y la precariedad son cosas tan estupendas como para incluso defender también el derecho de hacer nacer a vuestras propias…   » ver todo el comentario
gringogo #2 gringogo
#1 No se te da muy allá la ironía, la verdad. Pero lo tuyo es más que aporofobia: es clasismo, eugenesia, incomprensión de las causas de la pobreza (y de por qué esta se suele "heredar")... No estaría de más que lo comentaras con un profesional, ya sea producto de traumas personales o de una defensa acérrima y ciega del darwinismo social. Lo digo por ti, más que por la comunidad (que también...).

Tus inquietudes se pueden abordar de otros modos menos, como te diría... nazis.
