Soldados israelíes incendiaron alimentos, viviendas y una planta de tratamiento de aguas residuales de importancia crítica tras el anuncio de alto el fuego [EN]

Inmediatamente después de que Donald Trump anunciara el jueves que tanto Hamás como Israel habían firmado un acuerdo para poner fin a los combates, el ejército israelí lanzó una oleada de incendios provocados, prendiendo fuego a infraestructuras civiles, incluida la destrucción de una planta de saneamiento esencial en la ciudad de Gaza. La destrucción de estructuras palestinas tras la marcha de los soldados que las habían utilizado como bases temporales ha sido una seña de identidad de la estrategia israelí en Gaza durante dos años. En julio, e

#1 soberao *
Después les cae mal que los llames genocidas, o que les digas a la cara que son unos hijos de la grandisima puta, o que no los quieres ver en competiciones deportivas como si fueran gente "normal", que les sienta mal y se enfadan. Este es el nivel.
themarquesito #3 themarquesito
Con razón nadie se fía de nada firmado por Israel
makinavaja #4 makinavaja
Israel seguirá haciendo lo que pueda para exterminar a los palestinos, aunque de ahora en adelante tenga que ser indirectamente y de forma un poco más discreta...
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
Muy triste, Israel no se gastará nada en los palestinos, más bien les robará todo lo que puedan, l destruirlos, negarles su independencia y su derecho a existir y encima criminalizan a todos los palestinos como terroristas.
Dene #5 Dene
Maldad en su más puro estado
