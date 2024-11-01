edición general
10 meneos
8 clics

Soldados israelíes abaten a un palestino acusado de ser “terrorista que lanzaba piedras” en el norte de Cisjordania

Un palestino de 26 años, identificado como Jattab Mohammad Ismail al Sarhan Daraghmé, ha fallecido tras recibir disparos de soldados israelíes en la localidad de Al Lubban ash Sharqiya, situada al sur de Nablús, en la zona norte de Cisjordania. Según la versión del Ejército israelí, los militares “dispararon contra terroristas que les lanzaron piedras” y “como resultado del tiroteo, eliminaron a uno de los terroristas” y hay otros dos “alcanzados”, de acuerdo con un comunicado oficial difundido por las fuerzas armadas.

| etiquetas: israel , fdi , arma , asesinado , terrorista , piedras , cisjordania
8 2 0 K 103 actualidad
5 comentarios
8 2 0 K 103 actualidad
sotillo #4 sotillo
Abaten, dicen, asesinato a sangre fría de civiles desarmados, mierda periodismo
4 K 55
ipanies #1 ipanies
Asesinos asesinando impunemente gracias a el faro de la democracia de occidente ¬¬
2 K 35
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica
Piedras contra balas. La historia de siempre.
1 K 22
#5 Tronchador.
Da mucho miedo que te tiren piedras, sobre todo cuando estás invadiendo otro país, llevas el armamento más avanzado del mundo y/o vas dentro de un tanque.
1 K 18
fofito #2 fofito
Hsdlgp
0 K 11

menéame