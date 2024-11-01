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«Soldados estadounidenses «dan positivo en controles antidopaje a propósito» para eludir las guerras de Trump»: impactante denuncia de protesta silenciosa (ENG)

«Soldados estadounidenses «dan positivo en controles antidopaje a propósito» para eludir las guerras de Trump»: impactante denuncia de protesta silenciosa (ENG)

En las redes sociales se han difundido ampliamente las afirmaciones de que los soldados estadounidenses están suspendiendo a propósito los controles de drogas al consumir marihuana, en lo que algunos han calificado de «protesta silenciosa» contra posibles despliegues en las operaciones militares de Donald Trump.

| etiquetas: soldados , usa , positivo , dopaje , elusión , guerras , trump
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5 comentarios
26 5 1 K 179 actualidad
Fumanchu #1 Fumanchu
Pues mis dieses para esos soldados, smoke weed and make peace.
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lonnegan #2 lonnegan
#1 Hombre, es mucha jeta meterte a vivir de ser militar y luego no querer ir a combatir.
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#5 tpm1
#4 También iba el río lleno con lo de que Netanyahu había muerto.
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#3 tpm1
Si lo dice una cuenta anónima de de Instagram con 100.000 seguidores y que todos sus posts están llenos de chorradas, seguro que es cierto.
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Edheo #4 Edheo
#3 Es sospechoso, y nada fiable la información.
Aunque también, ya voy oyendo, cada vez más recurrentemente, "noticias vagas" de esa disidencia del ejército usano.
No se si es que el rio.. "agua lleva".
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menéame