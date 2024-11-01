«Soldados estadounidenses «dan positivo en controles antidopaje a propósito» para eludir las guerras de Trump»: impactante denuncia de protesta silenciosa (ENG)

En las redes sociales se han difundido ampliamente las afirmaciones de que los soldados estadounidenses están suspendiendo a propósito los controles de drogas al consumir marihuana, en lo que algunos han calificado de «protesta silenciosa» contra posibles despliegues en las operaciones militares de Donald Trump.
| etiquetas: soldados , usa , positivo , dopaje , elusión , guerras , trump
Aunque también, ya voy oyendo, cada vez más recurrentemente, "noticias vagas" de esa disidencia del ejército usano.
No se si es que el rio.. "agua lleva".