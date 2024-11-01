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Los soldadores del metal 'vetados' por su acción sindical se suben a una grúa de Navantia para denunciar las 'listas negras'

Los soldadores del metal 'vetados' por su acción sindical se suben a una grúa de Navantia para denunciar las 'listas negras'

Manuel Balber y Jesús Galván, trabajadores del metal, despliegan una pancarta en Navantia San Fernando porque proclaman que "hacer sindicalismo no es delito"

| etiquetas: navantia , sindicalismo no es delito , metal
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1 comentarios
7 1 0 K 99 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Estos son los héroes que necesitamos en España.

Viva la lucha obrera!!

Pena que nos tengan despellejando nos entre nosotros en lugar de luchando por nuestros derechos...
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menéame