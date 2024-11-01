·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4035
clics
Dos exguardias civiles se hacen de oro gracias a la DGT y a la "imposición" de la baliza V-16
3903
clics
El fabricante de aspiradores inteligentes iLife los deshabilita permanentemente si no pueden mandar telemetría [ENG]
4959
clics
Andrea Levy pierde las formas en un debate con Pablo Fernández: “¡Puto machista!”
3301
clics
Noruega, en colaboración con el SEPE, busca españoles para cubrir más de 13.000 puestos de trabajo con sueldos de hasta 5.500 euros y vivienda gratis los primeros meses
3284
clics
La mierdificación de Internet en una parrafada
más votadas
668
Mazón dimite sin convocar elecciones y mantendrá su acta de diputado
484
Sin noticias de la UCO: 20 semanas sin el informe que la Justicia exigió a la Guardia Civil sobre Ayuso y su pareja
530
La baja médica permitiría a Mazón eludir las comisiones de investigaciones sobre la dana
418
Mazón envía una alerta a los móviles de todos los valencianos para anunciar su dimisión
487
Maribel Vilaplana asegura ante la jueza de la dana que Mazón no paró de recibir llamadas y mensajes en El Ventorro
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
36
clics
“El software libre asusta a la gente”: un desarrollador explica por qué cree que no triunfa más
La falta de usabilidad hace perder usuarios a grandísimos proyectos de software centrados en las necesidades de unos pocos, según este desarrollador
|
etiquetas
:
software libre
,
asusta
,
gente
,
usabilidad
5
2
0
K
60
tecnología
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
0
K
60
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
joffer
Interface de usuario. Homogeneidad en el uso.
0
K
11
#4
joffer
Interface de usuario. Homogeneidad en el uso.
0
K
11
#2
ChatGPT
“A las mujeres no le gusto porque tengo mucha personalidad” añadió
0
K
10
#1
EldelaPepi
Puede que tenga razón, aunque, para alguien curioso como yo, que tenga un montón de configuraciones hace que aprenda cosas que no sé, incluso formateando un simple vídeo.
0
K
6
#5
alcama
Sobre todo el que hago yo
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente