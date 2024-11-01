edición general
“El software libre asusta a la gente”: un desarrollador explica por qué cree que no triunfa más

La falta de usabilidad hace perder usuarios a grandísimos proyectos de software centrados en las necesidades de unos pocos, según este desarrollador

joffer #3 joffer
Interface de usuario. Homogeneidad en el uso.
joffer #4 joffer
Interface de usuario. Homogeneidad en el uso.
ChatGPT #2 ChatGPT
“A las mujeres no le gusto porque tengo mucha personalidad” añadió
#1 EldelaPepi
Puede que tenga razón, aunque, para alguien curioso como yo, que tenga un montón de configuraciones hace que aprenda cosas que no sé, incluso formateando un simple vídeo.
alcama #5 alcama
Sobre todo el que hago yo
