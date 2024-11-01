Un software de IA ordena a la policía que arreste al tipo equivocado. (video ENG)

Video de youtube con caso real: Imagina que entras a un negocio y su cámara de vigilancia con IA cree reconocerte como un intruso. Entonces el negocio te esposa y llama a la policía. Llega la policía. Les muestras tu identificación oficial. Pero no te creen. En cambio, le creen a la IA. ¿Increíble, verdad? Esto sucedió. El 17 de septiembre de 2023, el casino Peppermill en Reno llamó al Departamento de Policía de Reno para informar que un hombre, al que nos referiremos por sus iniciales, M.E., un intruso, había regresado ilegalmente al casino.