Los socios de Sánchez le piden transparencia en el accidente de Adamuz pero dedican sus discursos a desarrollar sus propias agendas

Rufián aprovecha para defender su proyecto de alianza de las izquierdas: 'O hablamos entre nosotros, o nos vamos al carajo'.

ombresaco #2 ombresaco
El famoso xkcd.com/927/ , pero con partidos de izquierdas
UsuarioDuro #3 UsuarioDuro
Fue una vergüenza. Los de Sumar hablando de Gaza, de Trump y de Elon y la pedofilia, los de Junts que quiere competencias... y el único salvable, Rufián.
#1 Febrero2027
Que me quedo sin comer
