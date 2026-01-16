El sociólogo de izquierdas que quiso hacerse facha, pero no pudo: "Sería más feliz"

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] El proceso de conversión de Fortier es, por supuesto, una sátira. Volverse facha. Una terapia de conversión (Temas de Hoy) es parte caricatura, parte análisis sobre la facilidad con la que las sociedades occidentales han dado por buena la agenda de la derecha radical sin oponer resistencia o, directamente, abrazándola en su propio interés. Porque, como él mismo admite, si fuese “facha” en EEUU, “sería más feliz, y desde luego, más próspero”.