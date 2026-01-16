edición general
El sociólogo de izquierdas que quiso hacerse facha, pero no pudo: "Sería más feliz"

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] El proceso de conversión de Fortier es, por supuesto, una sátira. Volverse facha. Una terapia de conversión (Temas de Hoy) es parte caricatura, parte análisis sobre la facilidad con la que las sociedades occidentales han dado por buena la agenda de la derecha radical sin oponer resistencia o, directamente, abrazándola en su propio interés. Porque, como él mismo admite, si fuese “facha” en EEUU, “sería más feliz, y desde luego, más próspero”.

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Pero ser facha ya no es lo que era. Por lo general, es mucho mejor. ¿Cómo sería la vida de Fortier hoy de haber completado su transformación? “Pues habría tenido suerte, porque habría sido muy mal fascista en los años 30, no tengo yo mucho espíritu militar”, responde. “Seguramente podría estar ganando mucho dinero formando parte de un think tank estadounidense y participando en los grandes coloquios que organizan los conservadores cada año. Seguramente tendría un buen cargo en una de sus

