Sobrevivientes de violación en apps de citas demandan a Hinge y Tinder por "complacer a violadores" (inglés)

La demanda civil presentada el martes, citando al Proyecto de Informes de Aplicaciones de Citas, argumenta que las aplicaciones de citas podrían expulsar a violadores en serie, pero no lo hacen.

#1 lordban *
¿Por qué deberían las apps expulsar a violadores? Si son violadores estarán en la cárcel, con lo que no podrán usarlas, y cuando salgan ya habrán pagado su pena y estarán "reinsertados".
#2 EISev
#1 igual su concepto de reinserción es distinto al que piensa alguien bienintencionado
#3 JavierLaig
#1 Tampoco aceptan a pedofilos en escuelas aunque ya hayan pagado su pena.
#4 Barriales
#1 no entiendo lo que quieres decir. Es sarcástico, estas de broma. Lo dices en serio?
#5 Nasser
Si te metes en la cloaca solo pides obtener porquería, si es que estamos tontos...
