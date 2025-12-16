·
3
meneos
18
clics
Sobrevivientes de violación en apps de citas demandan a Hinge y Tinder por "complacer a violadores" (inglés)
La demanda civil presentada el martes, citando al Proyecto de Informes de Aplicaciones de Citas, argumenta que las aplicaciones de citas podrían expulsar a violadores en serie, pero no lo hacen.
|
etiquetas
:
hinge
,
tinder
,
apps
,
demanda
#1
lordban
*
¿Por qué deberían las apps expulsar a violadores? Si son violadores estarán en la cárcel, con lo que no podrán usarlas, y cuando salgan ya habrán pagado su pena y estarán "reinsertados".
2
K
32
#2
EISev
#1
igual su concepto de reinserción es distinto al que piensa alguien bienintencionado
0
K
12
#3
JavierLaig
#1
Tampoco aceptan a pedofilos en escuelas aunque ya hayan pagado su pena.
0
K
9
#4
Barriales
#1
no entiendo lo que quieres decir. Es sarcástico, estas de broma. Lo dices en serio?
0
K
8
#5
Nasser
Si te metes en la cloaca solo pides obtener porquería, si es que estamos tontos...
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
