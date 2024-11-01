edición general
3 meneos
10 clics
Sobre el sonido sincronizado con la película [Eng]

Sobre el sonido sincronizado con la película [Eng]

La mayoría de los cinéfilos pueden decir que la primera película con sonido sincronizado fue El Cantante de Jazz, de 1927 , protagonizada por Al Jolson. O al menos fue el primer largometraje con sonido sincronizado. Sin embargo, es posible que haya habido grabación sincronizada de sonido e imagen (pero no sonido sincronizado automáticamente durante la reproducción) ya en 1894, el historiador Jack Stanley habla sobre William Kennedy Laurie Dickson, también conocido como WKL Dixon, y explica cómo Dickson fue quien hizo realidad la visión de Thoma

| etiquetas: sonido , sincronizado , película
2 1 0 K 38 Historia
2 comentarios
2 1 0 K 38 Historia
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
En España se conoce como El cantor de jazz
0 K 10
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
En VLC con las teclas F y G.
0 K 9

menéame