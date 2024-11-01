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Sobre construir millones de viviendas: ¿acaso no hemos aprendido nada?

Sobre construir millones de viviendas: ¿acaso no hemos aprendido nada?

Aquellos que demandan que las grúas vuelvan a colonizar nuestro paisaje nunca analizan el sector inmobiliario desde el derecho a una vivienda

| etiquetas: vivienda , pp , bucle temporal
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3 comentarios
2 1 0 K 31 actualidad
Mesopotámico #1 Mesopotámico
Sigamos entoces con la hoja de ruta de este gobierno, podemos mirar el increíble descenso de la vivienda.
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alfre2 #2 alfre2
Dejad que los especuladores sigan enriqueciéndose, partida de rojos. Nada es más importante que eso!
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#3 NeuronaSur *
No es que no aprendimos nada es que no nos acordamos de hacer casas!!!

Espero que aparezca en los presupuestos xD xD xD xD
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menéame