Sobre el caos y la dominación

Nilüfer Koç, portavoz de política exterior del Congreso Nacional de Kurdistán (KNK). Una región fragmentada durante décadas por múltiples intereses de poder intenta reorganizarse. Mientras los terroristas se convierten en políticos en la escena internacional, se reordenan los intereses y el rearme domina el mundo, alguien encuentra el valor de deponer las armas para hablar de paz y democracia. La delgada línea entre la escalada y la esperanza: una oportunidad para la paz y la democracia en Oriente Próximo y Oriente Medio. Del caos a la ...