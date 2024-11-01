Sobornando a los accionistas y con un consejo paniaguado Torres (BBVA) se aferra al sillón

“Ahora tenemos un tren que está pasando, un tren en marcha, yo animo a todos a que se suban porque, si no lo hacen, puede que no haya otro”, había advertido el presidente del BBVA Carlos Torres en los micrófonos de RNE. Tras el estrepitoso fracaso de la OPA expresó su frustración lamentando que “Todos hemos perdido una oportunidad”. Realmente quien ha pedido la oportunidad, la de mostrar decencia y marcharse a su casa es este experto en mantenerse en el poder contra viento y marea.