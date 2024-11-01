edición general
Sobornando a los accionistas y con un consejo paniaguado Torres (BBVA) se aferra al sillón

“Ahora tenemos un tren que está pasando, un tren en marcha, yo animo a todos a que se suban porque, si no lo hacen, puede que no haya otro”, había advertido el presidente del BBVA Carlos Torres en los micrófonos de RNE. Tras el estrepitoso fracaso de la OPA expresó su frustración lamentando que “Todos hemos perdido una oportunidad”. Realmente quien ha pedido la oportunidad, la de mostrar decencia y marcharse a su casa es este experto en mantenerse en el poder contra viento y marea.

3 comentarios
UnoYDos #1 UnoYDos
La garrapata no tenía muchas opciones. La mayoría de trabajadores del banco con los que he hablado antes del fracaso daban por hecho que si no salia la OPA este tío se tenía que ir. A ver lo que dura.
asola33 #2 asola33
#1 lo que digan los empleados no Le importa nada a ese tío.
UnoYDos #3 UnoYDos *
#2 Ni lo que diga nadie, por eso soborna. Lo que si debería importarle son los ardides que urdirán ahora los que quieran su puesto, que por cierto, son empleados.
