'Slovo patsana', historias de las mafias juveniles en la decadente URSS de los 80

El escenario de Slovo patsana es Kazán, en la República de Tastaristán. Sus pandillas juveniles, por lo visto, fueron un hecho histórico especialmente reseñable y, evidentemente, se sitúa en este tipo de fenómenos el auge de las mafias de los años 90 que, mediante un baño de sangre, se apoderaron de los recursos del país hasta hoy. Contó la prensa tras su estreno que los rusos buscaron en Yandex más sobre esta serie que sobre la “Operación militar especial”, y parece que en países como Ucrania y Georgia no se han resistido a verla.