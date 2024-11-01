"La situación en Gobekli Tepe es peor de lo que pensaba"  

"Solamente se ha excavado el 5% del área arqueológica y se prevee que las excavaciones tardarán más de 150 años. No tenemos aún idea de quién ni por qué se construyó este sitio y su mera existencia desafía la concepción de la historia que teníamos hasta ahora, por lo que la dilación de las excavaciones carece de sentido alguno. Tenemos tecnología arqueológica de sobra para seguir excavando en el sitio, no solo para conservar lo que ya ha emergido. La negativa a seguir haciéndolo tampoco tiene sentido".