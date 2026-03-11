De Sitges a Montgat: el monopolio de Òscar Camps (Open Arms) con la seguridad en las playas metropolitanas

Mientras el líder de la oenegé se embolsa notables cuantías con los contratos de socorrismo, sus trabajadores soportan jornadas maratonianas, salarios bajos, horas extras no pagadas y represalias por intentar organizarse Relacionado: Òscar Camps (Open Arms) ‘caza’ medio millón de euros en El Prat con los socorristas en las playas
Òscar Camps: “Si no fuera empresario, no podría dedicarme a la ONG sin cobrar un sueldo”
www.thenewbarcelonapost.com/oscar-camps-entrevista-si-no-empresario-no
Pese a su reputación en la costa metropolitana, el activista se ha ganado mala fama por vulnerar los derechos laborales de sus empleados, hecho por el que ha sido condenado en más de una ocasión.
Los sindicatos denuncian jornadas maratonianas sin descansos, salarios bajos, horas extras no remuneradas y represalias contra quienes intentan organizarse.
En 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya declaró nulo el despido de un trabajador que había
