De Sitges a Montgat: el monopolio de Òscar Camps (Open Arms) con la seguridad en las playas metropolitanas

Mientras el líder de la oenegé se embolsa notables cuantías con los contratos de socorrismo, sus trabajadores soportan jornadas maratonianas, salarios bajos, horas extras no pagadas y represalias por intentar organizarse Relacionado: Òscar Camps (Open Arms) ‘caza’ medio millón de euros en El Prat con los socorristas en las playas