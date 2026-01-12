edición general
Los sistemas de defensa aérea rusos en Venezuela no estaban conectados a los radares durante la operación estadounidense

Se ha descubierto que algunos sistemas de defensa aérea rusos, en particular los sistemas Buk-M2 en servicio en Venezuela, no estaban conectados a radares o se mantenían almacenados en el momento de la operación estadounidense en la capital, Caracas, a principios de enero de 2026.... (Ingles)

#2 Daniel2000
Radares chinos, y sistema antiaéreo ruso.

Cada uno con un “lenguaje”.

El radar podía detectar, pero no era capaz de decir en tiempo real donde estaba la amenaza a los sistemas antiaéreas.

He leído y visto varios análisis sobre este tema.

No pongo ninguno, ya que vienen de medios “enemigos” (profesionales e independientes) e igual se me lapida.
neo1999 #1 neo1999
Qué sorpresa! Sabotaje interno. Alguno se lo ha llevado crudo.
