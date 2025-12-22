edición general
Sistemas de cuevas de origen kárstico en Marte

Un nuevo estudio publicado por Sharma et al. (2025) en The Astrophysical Journal Letters pone un pero al origen exclusivamente volcánico de estos relieves. Integrando las imágenes de alta resolución tomadas desde la órbita con datos geoquímicos y mineralógicos, han identificado ocho de estas aberturas en la región de Hebrus Valles que podrían tener origen kárstico. O, dicho de otro modo: podrían haberse formado por la disolución que provoca el agua líquida sobre rocas solubles, creando una nueva categoría de ambientes subterráneos en el planet

2 comentarios
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin *
Ojo: Guareña.
0 K 11
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Mira, #0. En lugar de trollear con amargura por mi condición de exiliado intelectual, te diré que una caliza es un carbonato cálcico, en el que puedes encontrar otros cationes mono o divalentes, todos ellos del máximo interés en geología, paleontología y arqueología. Una reacción química depende, entre otras cosas, de la concentración de los reactivos, en este caso, el agua, el CO2 y un catión. Pero para que todo eso suceda las condiciones pasadas debieron ser muy distintas a las actuales, en las que era posible esas concentraciones. El CO2 se concentra por desgasificación volcánica, y marte, al ser pequeño, perdió muy pronto la capacidad de emitir gases volcánicos porque se enfrió antes.
0 K 11

