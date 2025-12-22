Sistemas de cuevas de origen kárstico en Marte  

Un nuevo estudio publicado por Sharma et al. (2025) en The Astrophysical Journal Letters pone un pero al origen exclusivamente volcánico de estos relieves. Integrando las imágenes de alta resolución tomadas desde la órbita con datos geoquímicos y mineralógicos, han identificado ocho de estas aberturas en la región de Hebrus Valles que podrían tener origen kárstico. O, dicho de otro modo: podrían haberse formado por la disolución que provoca el agua líquida sobre rocas solubles, creando una nueva categoría de ambientes subterráneos en el planet